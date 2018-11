Al via le candidature per diventare volontario dell'Oipa

Il Nucleo Provinciale dell Guardie Zoofile dell'Oipa Italia comunica che sino al 9/12/2018 saranno aperte le iscrizioni al 5° corso per Guardie Zoofile dell'OIPA Italia Onlus, per la provincia BAT. Le candidature dovranno preferibilmente pervenire a mezzo della compilazione (a mano o a mezzo Pc) del modulo scaricabile al link a fondo pagina, da trasmettere a mezzo mail o fax (recapiti nel modulo stesso).Qualora non si abbia dimestichezza con i mezzi informatici, si potrà preliminarmente trasmettere la propria candidatura all'indirizzo mail: guardiebat@oipa.org, indicando semplicemente:NOME; COGNOME; RECAPITO TELEFONICO; CITTA' DI RESIDENZA; EMAIL (perfezionando poi la modulistica all'atto del colloquio).Si rammenta che tra i requisiti essenziali per la partecipazione al corso vi sono;1) La maggiore età all'atto della decretazione (presumibilmente ottobre 2019);2) Essere residente in uno dei Comuni della provincia BAT; (sperimentalmente, come già accaduto per il 4° corso, si potrà partecipare anche se residenti in altre province, con successiva decretazione presso la Prefettura competente per la propria residenza)3) Il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;4) La licenza media (anche se, per la difficoltà del corso, il diploma di maturità e fortemente consigliato, ma non indispensabile)Il corso sarà a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti.L'iter selettivo consisterà in una prima selezione a mezzo di colloquio a gruppi a cui seguirà la compilazione di un breve questionario informativo.Successivamente, si sosterrà un colloquio singolo e successiva valutazione da parte del coordinatore regionale delle GG.ZZ. OIPA per la Puglia.Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2019 (data presunta 7/1) e terminerà nel maggio dello stesso anno (data presunta 16/5). Si effettueranno lezioni settimanali di 3h, arricchite da lezioni pratiche esterne in affiancamento alle Guardie già operanti.Le lezioni saranno tenute, di massima, il lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 (Possibilità, in base alle esigenze della maggior parte dei corsisti di spostare il giorno delle lezioni al mercoledì o venerdì pomeriggio o sabato mattina- da definire).Si segnala che il corso, gratuito (è richiesta la sola iscrizione all'associazione quale socio benemerito - solo primo anno, poi basterà quella ordinaria) sarà patrocinato dal Comune di Trani, e sarà perfezionato, per gli idonei ritenuti meritevoli, a mezzo di rilascio del Decreto di Guardia Giurata Volontaria da parte della Prefettura (è già in corso il rilascio dei decreti per i corsisti che hanno superato favorevolmente il 4° corso..)Probabile sede del corso: Trani - Palazzo di città.Si rammenta che la figura di Guardia Zoofila riveste la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblico Ufficiale e non contempla nessun tipo di impiego lavorativo e/o remunerazione, ma trattasi di mera attività prestata a titolo volontario. Pertanto, è svolta per passione e voglia di fare qualcosa di "propositivo" per la salvaguardia degli animali e per la loro corretta detenzione.Infine corre l'obbligo di ricordare che le Guardie Zoofile dell'OIPA Italia operano SOLO ed ESCLUSIVAMENTE a seguito di disposizioni impartite dai rispettivi coordinatori provinciali e/o regionali.Ulteriori informazioni e modulo candidatura alla pagina FB: https://www.facebook.com/EcoZoofileBAT/posts/887070038161568