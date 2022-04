Al via sportello per l'autismo alla scuola Baldassarre

Pronto l'avvio dello Sportello per l'autismo nella scuola Baldassarre; dopo il "lancio" del 4 aprile nella Biblioteca comunale, ecco l'avvio vero e proprio del servizio.Infatti dal 6 aprile al 6 giugno, una volta alla settimana, la dott.ssa Erica Lacerenza sarà presente nella scuola di piazza Dante di Trani, per incontrare chiunque ne senta l'esigenza, tra genitori, alunni e personale scolastico.Fra gli obiettivi dello Sportello ne ricordiamo alcuni tra i più significativi: diffondere la cultura dell' inclusione degli alunni con disturbi dello spettro autistico nella scuola e nel territorio; offrire colloqui psico pedagogici di approccio cognitivo comportamentale rivolti al personale della scuola agli studenti e alle famiglie, col fine di sensibilizzare riguardo alla condizione dello spettro autistico, sostenendo e guidando nell'indivuduazione di strategie volte al benessere ed al miglioramento della qualità di vita; offrire agli insegnanti formazione e consulenza educativa e didattica per realizzare interventi di inclusione degli alunni affetti da questo tipo di disturbi.Lo Sportello é rivolto anche ai docenti di tutte le scuole (primarie e secondarie). Per prenotarsi mandare un messaggio wapp al numero 380. 47 87 486, oppure scrivere all'indirizzo mail: sportello.autismo@scuolabaldassarre.edu.it.Per ogni ulteriore informazione all'interno della scuola Baldassarre, fare riferimento alla prof.ssa Isabella Stella responsabile dell' Area inclusione.Il giorno 6 aprile la classe 3h ha inaugurato lo sportello con un circle time in cui sono state espresse emozioni, stati d'animo ed esperienze personali.