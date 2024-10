Al via stasera il primo Oktoberfest di Trani: al st.Augustine birra, musica e cibo tra Baviera e Puglia!

Cosa c'entra Trani con l'Oktoberfest? C'entra, anzi, da stasera c'entrerà eccome! Perché forse non tutti sanno che la famosa Festa della Birra di Monaco di Baviera, nata 180 anni fa per festeggiare le nozze del principe ereditario Ludwig con Teresa Di Sassonia, ormai è diffusa in tantissime città del mondo, perfino in Australia. Protagonista il classico boccale da litro ( masskrug= boccale da litro) che fu introdotto nel lontano 1892 e che campeggerà anche tra i tavoli di Piazza Sant'Agostino, dove il team del St. Augustine è in queste ore impegnato nell'allestimento di quella che vuole essere ancora una volta una festa della comunità, a realizzare il concetto che ispirò la riapertura di quel chiosco due anni fa. "Già diversi clienti a pasquetta ci ave ano detto che l'atmosfera festosa con i tavoli all'aperto e gli stand enogastronomici, la musica, le birre, ricordavano l'atmosfera dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera; ma soprattutto tanti clienti e amici da tempo ci chiedevano di non aspettare Pasqua per ripetere una atmosfera bella come quella che si creo in quella occasione, ci chiedevano di inventarci qualcos'altro visto che non perdiamo occasione di creare aggregazioni positive". Da qui, il passo all'idea di portare l'Oktoberfest a Trani, un vero e proprio gemellaggio con il marchio HB, gli allestimenti,la birra e i boccali di Monaco, è stato breve, benché laborioso ma pieno di entusiasmo.Oltre i boccali da litro con la Hofbrau originale stile lager 5,1%, è la Hofbrau Oktoberfest stile marzen 6,3%., ma anche gli hot dog col wurstel bavarese, il panino con la porchetta, il panino con "pulled Pork" , i "brezel" originali uniti però alla pugliesità del fritto del chiosco, ai panini con salsiccia nostrana e cacio, panini solo con il cacio, (ovviamente si parla del caciocavallo podolico impiccato che in Baviera non hanno così buono!), grigliate, Burger vegani e vegetariani e dolci all'insegna di cioccolato crepes e altre delizie.Ma come sarete vestiti, con le salopette di camoscio della Baviera? Sarà una sorpresa, ci dice Emanuele Musci ma sicuramente anche le nostre divise di stasera Saranno nel mood dell'oktoberfest che saluteremo come avviene lì a Monaco nella tradizione. E così tutti pronti al tradizionale O'zapft is! ", che si stappi! La frase con cui ogni anno il sindaco di Monaco apre l'Oktoberfest e che significa" che comincino le danze, che inizi la festa! ": una festa all'insegna dell'amicizia, della condivisione, della allegria.L'evento ha il patrocinio del Comune di Trani e siamo sicuri che questa bella idea dei ragazzi del St. Augustin non finirà qui e porterà il nome di Trani in una declinazione nuova e positiva.