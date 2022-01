Alberi ormai secchi, da poco piantati: lo sdegno del consigliere comunale Vito Branà

Più che polmoni verdi, in alcune zone della città ci sono polmoni marroni: foglie secche e alberi morti. Piantati da poco peraltro: il consigliere comunale dei 5 stelle Vito Branà segnala per esempio le condizioni della fila di giovani alberelli piantati nell'area fra via Barletta e via dei Finanzieri: "Tutti morti" tuona il consigliere, che sottolinea: "20 Alberelli tutti morti!! Manca l'attenzione, la sensibilità e il senso civico. Oltre ai soldi pubblici buttati, è un colpo al cuore vedere questi alberi, che con un po' di attenzione sarebbero ancora vivi. Ma stanno a pensare a chi deve diventare assessore o a scannarsi per delle faide che poco hanno a che fare con i cittadini, se non a sé stessi. Vergogna!".