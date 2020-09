Albero si spezza, paura in via Bovio

Social Video 2 minuti Nubifragio si abbatte sulla città

Si è rischiato che qualcuno si facesse seriamente male questo pomeriggio via Giovanni Bovio, via centralissima della città. A causa del violento temporale che si è abbattuto sulla zona, un ramo si è spezzato cadendo sul basolato a pochi centimetri dalle auto in sosta. Fortuna ha voluto che in quel momento nessuno si trovasse a passare da lì.Quello spezzatosi oggi è soltanto uno dei tanti alberi della via ormai malati e da estirpare. Uno di essi, come si ricorderà, era già stato destinatario di un ordine di abbattimento che, però, a distanza di mesi è ancora inevaso. Situazione particolarmente pericolosa poiché accanto a quell'albero è collocato il dehor di un locale frequentato a tutte le ore.