Albo dei presidenti e scrutatori di seggio, via alle domande

Tutti gli elettori disposti ad iscriversi nell'albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio elettorale e nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale possono presentare al Comune, a partire da oggi, apposita domanda in carta libera.Per l'iscrizione nell'albo dei presidenti di seggio elettorale, il cittadino dovrà indicare nella domanda la data di nascita, la residenza, la professione ed il titolo di studio posseduto, che dovrà essere non inferiore al diploma d'istruzione secondaria di 2° grado. La domanda corredata di fotocopia del titolo di studio richiesto, o della relativa autocertificazione indicante anche l'istituto presso il quale il titolo di studio è stato conseguito e l'anno di conseguimento, deve pervenire al Comune entro il 31 ottobre 2020.Per l'iscrizione nell'albo degli scrutatori di seggio elettorale, il cittadino dovrà indicare nella domanda la data di nascita, la residenza, la professione ed il titolo di studio posseduto, che dovrà essere non inferiore alla licenza della scuola dell'obbligo. La domanda deve pervenire al Comune entro il 30 novembre 2020.Entrambe le domande devono essere corredate anche dalla copia del documento di riconoscimento. La mancata presentazione sarà motivo di rigetto della domanda.