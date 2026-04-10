Alda Merini
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Spettacolo

“Alda… tra le righe”: la voce intensa di Alda Merini torna in scena a Trani

Sabato 11 aprile al Centro Jobel un reading teatrale tra poesia, emozione e memoria nell’attesa del Festival Il Giullare

Trani - venerdì 10 aprile 2026 6.54
La poesia di Alda Merini torna a vivere sul palcoscenico, in una serata che promette emozioni profonde e suggestioni senza tempo. Sabato 11 aprile, presso il Teatro del Centro Jobel di Trani, andrà in scena "Alda… tra le righe", reading letterario a cura di Marluna Teatro con le Folli Lune, nell'ambito degli appuntamenti di avvicinamento alla XVIII edizione del Festival Il Giullare.Un evento che mette al centro la figura di Alda Merini, tra le voci più intense e autentiche della poesia italiana del Novecento. Poetessa capace di trasformare il dolore in bellezza, la fragilità in parola, Merini continua a parlare al cuore di generazioni diverse con una scrittura diretta, viscerale, profondamente umana. Il reading si propone come un viaggio tra i suoi versi, ma anche tra le pieghe della sua esistenza, restituendo al pubblico tutta la forza di una donna che ha fatto della poesia una forma di resistenza e verità.

"Alda… tra le righe" non è solo uno spettacolo, ma un'esperienza immersiva, in cui parola, interpretazione e sensibilità artistica si intrecciano per dare nuova voce ai testi della poetessa dei Navigli. Un'occasione per riscoprire la sua opera, ma anche per riflettere su temi universali come l'amore, la follia, la solitudine e la rinascita. La serata avrà inizio alle 20.30 con un momento conviviale a base di tarallucci e vino, a cura de La Locanda del Giullare – il Ristorarte, per poi lasciare spazio allo spettacolo alle ore 21.00.

L'ingresso è su prenotazione obbligatoria, a conferma dell'attenzione e dell'interesse che questo appuntamento sta suscitando. Un nuovo tassello nel percorso culturale che conduce al Festival Il Giullare, da sempre impegnato a coniugare arte, inclusione e sensibilità sociale, e che anche quest'anno si preannuncia ricco di contenuti e suggestioni. Info prenotazione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvCXZS5cqRRxsGlVY0RkICga8UzkEXYIYDdcYcw5Z1lNVU6A/viewform
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