Storie di supporto e rinascita, a Trani un convegno per raccontare la povertà del volto umano

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale dell'Ambito territoriale n. 5 Trani – Bisceglie, coordinato dall'Ufficio di Piano e funzione propria dei Servizi Sociali Professionali di Trani e Bisceglie, e gestito dalla RTI Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, Mi stai a cuore e Trani Soccorso, ha organizzato per mercoledì 30 aprile 2025, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, un convegno dal titolo "Storie di supporto e rinascita".Il Convegno formativo dal tema "Storie di supporto e rinascita'' mira a promuovere un confronto costruttivo sul tema della povertà e del disagio sociale che coinvolge il nostro territorio. Il responsabile della Caritas Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie: Diacono Ruggiero Serafini, affronterà le principali criticità legate alla povertà locale, attraverso testimonianze dirette di chi ogni giorno opera sul campo per sostenere le persone più fragili. Durante l'incontro si condivideranno esperienze maturate nel percorso all'interno della Caritas, raccontando storie vere che restituiscono il volto umano alla povertà, spesso nascosto dietro l'indifferenza e il silenzio, anche attraverso l'intervento di alcuni referenti territoriali.Sarà un'occasione preziosa per ascoltare dalla viva voce di operatori esperti come si è evoluta la situazione sociale negli ultimi anni e quali sono le principali sfide che oggi si devono affrontare per garantire dignità e sostegno a chi vive in condizioni di marginalità. Non mancherà uno sguardo al futuro: si illustreranno infatti anche iniziative in cantiere da parte della Caritas, progetti concreti pensati per rafforzare la rete di solidarietà, offrire nuove opportunità a chi è in difficoltà e promuovere una cultura della cura e della responsabilità condivisa.L'incontro sarà utile al fine di comprendere più a fondo il fenomeno della povertà e contribuire attivamente al bene comune, proponendo reali possibilità di supporto all'interno delle nostre realtà territoriali.L'incontro si terrà presso la sede della Coop. Prom. Soc. e solidarietà – Centro Jobel, sito in Via G. di Vittorio 60 a Trani.L'incontro sarà aperto a tutti gli operatori sociali del territorio e sarà prevista la consegna di attestato di partecipazione. L'iscrizione all'incontro è gratuita per gli operatori sociali del territorio e può essere effettuata tramite piattaforma Google al seguente link.