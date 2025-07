Festival Il Giullare, da oggi al centro Jobel le esibizioni delle compagnie teatrali

Sarà ancora una volta il centro Jobel (via Giuseppe di Vittorio, 60, Trani) la casa che accoglierà l'evento più importante del ricco cartellone dell'edizione 2025 del Festival Il Giullare.A partire da domenica 13 luglio sul palco si alterneranno le compagnie teatrali in arrivo da diverse città italiane che condividono il sogno di portare la disabilità oltre ogni barriera attraverso la cultura, ed è la magia del teatro che da diciassette anni dà prova di quanto le emozioni possano viaggiare più veloci dei pregiudizi. Sulle assi di legno solo movimento e parola, nessun ostacolo tra attori e pubblico che anno dopo anno ripetono inconsapevolmente lo stesso schema: conoscere le persone in quanto essenza e coscienza, prive di ogni fragilità.Ad alternarsi davanti alla giuria che decreterà il vincitore nella serata del Gala delle Compagnie di sabato 19 luglio saranno cinque formazioni teatrali in arrivo da tutta l'Italia Roma e Verona, Bernalda e Venosa, Adelfia e Foggia, Gioia del Colle. Domenica 13 si inizia con l'associazione culturale Ombre e associazione Promozione Salute Mentale "Il Tasso APS" di Gioia del Colle che si esibirà nello spettacolo "IO e TEatro" con la regia di Ventura Rosanna. Lunedì 14 è la volta dello spettacolo "Down The Wall Sketch" con la regia Gaetano Doto dell'Associazione Teatrale Tanino e APS (Famiglie Down) "Il Bell'anatroccolo" di Foggia. Martedì 14 gli attori del Centro di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda recitano lo spettacolo "Il Mistero di Notre Dame" per la regia di Maria Pia Matera. Mercoledì 16 lo spettacolo "I promessi sposi – special edition" con la regia di Trifone Ragone e Giuseppe Scattaglia in arrivo da Adelfia. Giovedì 17 luglio direttamente da Verona l'ASD Diversamente in Danza porta in scena "Alte Frequenze. Altre sequenze" per la regia di Giorgia Panetto. Venerdì 18 l'Opera Femminile San Luigi Guanella e la Compagnia Federica Abete di Roma recitano nello spettacolo "Incantesimo a mezzanotte" con la regia di Paola Pecci. E sabato 19 si decreterà la compagnia vincitrice con il gala a cui partecitperà la Scooppiati Diversamente band che il pubblico del Giullare conosce bene e non vede l'ora di ritrovare. Non mancherà il Food Truck La locanda del Giullare che sosterà sul piazzale insieme agli stand delle associazioni del territorio, con tanti gadget e sorprese, per deliziare il pubblico con street food di qualità preparato dai ragazzi del Giullare che da diversi anni offrono il servizio di ristorazione on the road ed hanno anche una innata capacità di intrattenere la clientela, un servizio imperdibile.Per ogni ulteriore informazione il sito web www.ilgiullare.it e le pagine social del Festival Il Giullare seguiranno ogni aggiornamento. Di seguito il programma:13 luglio – DomenicaAssociazione Culturale OMBRE e Associazione Promozione Salute Mentale - "Il Tasso APS" di Gioia del Colle (BA) – spettacolo "IO e TEatro" – regia di Ventura Rosanna14 luglio – LunedìAssociazione Teatrale Tanino e APS (Famiglie Down) "Il Bell'anatroccolo" di Foggia – spettacolo "Down The Wall Sketch" – Regia Gaetano Doto15 luglio- MartedìCentro di riabilitazione (CDR) dei Padri Trinitari di Venosa (PZ) e Bernalda (MT) – spettacolo "Il Mistero di Notre Dame" – regia di Matera Maria Pia16 luglio – MercoledìComune di Adelfia (BA) – spettacolo "I promessi sposi – special edition" - regia di Trifone Ragone e Giuseppe Scattaglia17 luglio – GiovedìASD Diversamente in Danza di Verona – spettacolo "Alte Frequenze. Altre sequenze" – regia di Giorgia Panetto18 luglio – VenerdìOpera Femminile San Luigi Guanella - Compagnia Federica Abete di Roma – spettacolo "Incantesimo a mezzanotte" – regia di Paola Pecci19 luglio – Sabato"Galà delle Compagnie": serata di premiazione con la partecipazione degli "Scooppiati – Diversamente Band"