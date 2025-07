Centro Jobel di Trani: Trent'Anni di Impegno Sociale e il Richiamo a Costruire Ponti Contro l'Indifferenza

Auguri al centro Jobel per i suoi 30 anni, una storia importante per la nostra città. È stato veramente emozionante incontrare tante persone che hanno creduto in questo sogno diventato realtà. Siamo stati compagni di viaggio in questi anni e continuiamo ad esserlo. Da educatore le nostre strade si sono intrecciate in diversi progetti, marce per la Pace e potrei continuare con le tante avventure vissute insieme. Non potrò mai dimenticare la vostra presenza e il vostro supporto quando ho ricoperto il ruolo di assessore ai servizi sociali e politiche sociali durante la prima giunta Bottaro. Abbiamo affrontato insieme tante difficoltà, alle volte veramente complesse, abbiamo strutturato percorsi virtuosi che sono stati e sono da supporto del servizio sociale professionale. Anche se sono stata invitata come amica del centro, non dimentico il ruolo che ricopro e per questo che sento di dirvi continuate a lavorare affinché ogni forma di barriera venga abbattuta, soprattutto quella dell'indifferenza. Sono certa che continuerete in vostro lavoro sempre più con quello spirito di servizio che fa la differenza. Spero che si possano costruire sempre più ponti e abbattere muri, che aprono al dialogo e al confronto, dialogo che oggi sembra interrotto.

La celebrazione dei 30 anni del Centro jobel a Trani è stata un'occasione emozionante per ripercorrere una storia significativa di impegno sociale. L'evento ha riunito numerosi sostenitori e collaboratori, tra cui l'ex Assessore ai Servizi Sociali della prima giunta Bottaro, che ha sottolineato il duraturo legame con il centro. Durante questi trent'anni, il Centro Jobel ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per la comunità tranese, promuovendo percorsi virtuosi a supporto del servizio sociale professionale e affrontando sfide complesse. La sua storia è intessuta di progetti condivisi e di un costante impegno nel costruire ponti e abbattere muri, con l'obiettivo primario di sradicare ogni forma di barriera, in particolare quella dell'indifferenza.Debora Ciliento, attuale assessora della Regione Puglia ed ex assessora ai Servizi Sociali della Città di Trani ha lodato, con un post sulla propria pagina Facebook, lo spirito di servizio del Centro Jobel, fondamentale per fare la differenza nella vita delle persone più fragili, augurandosi che la sua missione di dialogo e confronto continui a prosperare. Il trentennale non è solo un traguardo, ma un rilancio di un sogno che continua a generare impatto positivo sulla città.