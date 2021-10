All'imprenditore tranese Giuseppe Pierro il premio internazionale Cartagine

Si terrà al Campidoglio a Roma il prossimo 15 ottobre, alle ore 17,30, la 19esima edizione del Premio Internazionale Cartagine che quest'anno annovera tra i premiati un pugliese doc, l'ambasciatore di pace nel mondo e patron della casa editrice Ad Maiora Giuseppe Pierro.L'imprenditore di Trani, pure presidente di Ops, l'osservatorio per le politiche sociali, la famiglia e la sicurezza, ha ricevuto la notifica dall'Accademia Culturale Internazionale del "Premio Internazionale Cartagine 2.0 - 2021 per la sezione imprenditoria". Il prestigioso riconoscimento che vede protagonista Giuseppe Pierro, da 19 anni viene assegnato a coloro che hanno contribuito in Italia e all'estero alla diffusione della cultura e del sapere in diversi settori, nell'interesse supremo di promozione del progresso dei popoli, della ricerca della verità, della libertà, della giustizia e della pace. Il premio nasce dall'idea di riconoscere un giusto merito a coloro che hanno contribuito allo sviluppo della cultura in forma itinerante tra le Nazioni del Mediterraneo. A riprova di questa aspirazione unificante tra i popoli del Mediterraneo nelle prime edizioni, il premio, ha toccato le coste della Tunisia , della Spagna, per poi approdare a Roma stabilmente dal 2007.Il Premio Cartagine ha visto tra i premiati nelle edizioni precedenti altri nomi eccellenti tra i quali Dario Franceschin, Bruno Vespa, Lucio Dalla, Antonio Banderas, Kofi Annan, Ennio Moricone, George Clooney, Lino Banfi, Mario Mariotti, Gianni Letta, Giulio Andreotti e Antonino Zichichi.