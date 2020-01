Alla libreria Miranfù un corso di animazione alla lettura

La libreria Miranfù propone un nuovo corso per insegnanti, educatori e appassionati firmato Artebambini che avr& agrave; come protagonista il piccolo teatrino "Kamishibai" ovvero "La valigia delle storie". Un corso di 12 ore riconosciuto dal Miur&nb sp.Gli appuntamenti sono per sabato 15 febbraio alle ore 16-20 e domenica 16 febbraio alle ore 9-13 e 16-20.Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per l'animazione alla lettura, è un teatro d'immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Lo spettatore vede l'immagine mentre il narratore legge la storia. Il Kamishibai invita a raccontare e fare te atro, a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa. Un teatro che sale in cattedra, usandola come luogo scenico per creare un fort e coinvolgimento tra narratore e pubblico.Info a artebambini.puglia@gmail.com, tel. 3 89 5798240 o 347 3474958.Iscrizioni a: formazione@artebambini.it