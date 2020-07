Benvenuti a Trani, nasce la prima guida turistica dedicata ai più piccoli

Si chiama "Benvenuti a Trani" ed è una piccola guida turistica illustrata a cura di Enzo Covelli ed Elisa Mantoni della libreria Miranfù. Un libro pensato per i più piccoli, ma anche per chiunque voglia scoprire Trani in ogni sua veste.Nel libro troverete: Mappa della città. La Perla dell'Adriatico. Turenum, Trana o Traianopoli? Un fiore di pietra. Fortis, Ferox, Fertilis. La Cattedrale sul mare. San Nicola il pellegrino, il patrono di Trani. La terra degli Svevi. Dieci chiese (con lode). I guardiani della città. Strane parole e sTrani animali. Sum Fecunda Mari. Nel labirinto della Giudecca. Ordinamenta Maris (Statuti Marittimi). La legge protegge. Il pirata Dulcigno e la maledizione del Crocifisso. Il giardino delle meraviglie. Due chilometri di cultura. Otto ottimi tranesi. Le case "sottane". I nostri souvenir. Caccia al tesoro dei leoni e una bella bibliografia.Un viaggio alla scoperta di Trani con tre speciali guide turistiche: Nicla, Michele e Giò, due bambini e un piccione. È un libro da sfogliare con pagine speciali, stickers da incollare, spazi per i disegni e una caccia al tesoro da veri leoni.La presentazione del libro avverrà venerdì 17 luglio, dalle 18 alle 21, in Villa comunale. Parteciperanno gli autori Vincenzo Covelli ed Elisa Mantoni, i rappresentanti della casa editrice "Progettipercomunicare" Giuseppe Schirone e Raffaella Margiotta, il sindaco Amedeo Bottaro, l'assessore alla Cultura Felice di Lernia. Modera Annamaria Natalicchio.