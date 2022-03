Alla Scuola Baldassarre “Oltre L’Aula”, imparare proteggendo l’ambiente

Domenica 20 marzo dalle ore 9.30 gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado "Gen. E. Baldassarre", impegnati nel progetto POC di Service Learning "Oltre L'aula", saranno i protagonisti dell'azione "Clean-up our beaches" che li vedrà protagonisti di una mattinata dedicata alla pulizia e identificazione dei materiali abbandonati sulla spiaggia della costa Nord della città di Trani.L'evento di Apprendimento e Service Learning vedrà la presenza del dirigente scolastico dott. Marco Galiano, dei volontari di Legambiente, l'assessore all'Ambiente Avv. Pierluigi Colangelo e l'assessore alla Pubblica Istruzione Prof.ssa Francesca Zitoli sarà aperto alla partecipazione di genitori, docenti e cittadini.L'inizio dell'attività è prevista alle ore 10.00 presso la spiaggia di Boccadoro.Il progetto ha visto i ragazzi svolgere diverse attività di apprendimento attraverso l'azione in favore della comunità, affrontando nuclei didattici di scienze ed educazione civica in particolare riguardanti i temi della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti, intervistando i cittadini del quartiere, prendendo parte a interventi di pulizia di alcune aree verdi nei pressi della scuola e realizzando e posizionando cartelli di invito alla cittadinanza al rispetto della natura e del decoro urbano.Giovanni Ronco- Responsabile della Comunicazione Istituzionale scuola Baldassarre