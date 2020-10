Alla scuola D'Annunzio la cerimonia a distanza di Federchimica

Si è svolta nella mattinata di venerdì 30 ottobre la bellissima cerimonia di premiazione organizzata da Federchimica, quest'anno in modalità a distanza a causa dell'emergenza legata alla pandemia da Covid-Sars 2.Presenti i vertici di Federchimica, alcune eccellenze italiane del mondo della chimica, i docenti e soprattutto i veri protagonisti che hanno saputo animare e dare calore alla manifestazione, ossia le alunne e gli alunni.Tra i vincitori del prestigioso Premio Nazionale Federchimica anche una classe della scuola primaria "G.D'Annunzio"- plesso "Papa Giovanni XXIII", presente al completo insieme alle docenti. Diversi gli interventi che hanno saputo mettere in luce come la chimica sia poco conosciuta e per questo diventi spesso oggetto di pregiudizi. Di qui l'importanza di avvicinare le giovani generazioni,sin dalla tenera età, a scoprire che la chimica è dappertutto,intorno a noi,nel nostro corpo come nelle nostre cucine ed in tutta la casa, soprattutto in questo difficile periodo in cui quotidianamente abbiamo modo di scoprire l'importanza di menti che si applichino allo studio delle scienze, per poter migliorare le nostre vite.Particolarmente interessante l'intervento che ha sottolineato l'impegno ed i risultati degli studi nel campo della Chimica per le cure anti Covid -19. E da queste considerazioni e' partito il lavoro presentato dalle alunne e dagli alunni del 3^ Circolo "D'Annunzio"che hanno all'interno di una vera e propria didattica della chimica, anche per scoprire le conseguenze sull'ambiente di ogni nostro comportamento, che ci portano spesso a pagare a caro prezzo la negligenza e la superficialità.Una vera e propria occasione di divulgazione ed emozionante è stato poter vedere le bambine ed i bambini assistere ad una cerimonia cosi' ricca di spunti di riflessione e stimoli, perche' da loro verranno fuori piccole chimiche e piccoli chimici con lo scopo comune di rendere piu' vivibile e sicuro il nostro mondo.La scuola non si è mai fermata al 3^ Circolo "G.D'Annunzio" che ha saputo accettare le sfide dei cambiamenti risìchiesti alla didattica e grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente reggente, Prof. Salvatore Citino, per questo eccellente risultato del Premio Federchimica che arriva a pochi giorni da un'altra emozionante esperienza di premiazione per il 3^ Circolo "G.D'Annunzio", quella di San Giuliano di Puglia.