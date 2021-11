Alle origini del comitato Dante Alighieri a Trani, incontro in biblioteca comunale

L'Assessorato alle Culture della Città di Trani, in collaborazione con il Comitato di Trani della Società Dante Alighieri, promuove l'incontro con la prof.ssa Angela Di Nanni, autrice di Alle origini del comitato "Dante Alighieri" a Trani. Per il VII centenario della morte di Dante Alighieri, Trani 2021.Attraverso un'accurata ricerca di documenti custoditi nella Biblioteca comunale "G. Bovio" di Trani e negli archivi della Società "Dante Alighieri" di Roma, viene ricostruita la sconosciuta nascita del Comitato di Dante a Trani, risalente al 1904 e intrecciata con vicende della storia e della cultura nazionali fra fine Ottocento e gli anni Venti del Novecento. Grazie ai riferimenti alla tradizione forense di Trani e all'operosa presenza della Casa editrice di Valdemaro Vecchi emerge al contempo, dalle pagine della Di Nanni, una precisa e suggestiva contestualizzazione del Comitato "Dante Alighieri" nella storia della nostra Città.Nell'occasione sarà consegnato l'attestato di merito a una studentessa frequentante il Liceo Scientifico "V. Vecchi" di Trani per il particolare interesse mostrato nel suo percorso di studi verso l'opera dantesca.