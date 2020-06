Allerta meteo in Puglia: forti venti per la giornata di oggi

La sezione regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per forte vento su tutto il territorio pugliese per tutta la giornata di giovedì 4 giugno, attraverso un bollettino ufficiale numero 155 di mercoledì 3.Secondo le previsioni meteo, la fascia C (Puglia centrale adriatica) che comprende Trani, potrebbe essere interessata da venti forti dai quadranti meridionali. Rinforzi fino a burrasca solo sulla Puglia meridionale.