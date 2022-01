Allestita una struttura da campo dell' Areonautica per i tamponi "drive trough"

Completate anche a Trani le operazioni di allestimento della struttura che consentirà lo svolgimento di tamponi rapidi in modalità drive-through nell'area adiacente il Presidio territoriale assistenziale (ex ospedale San Nicola Pellegrino) .L'impianto è stato fornito e montato dall'Aeronautica Militare, che lo ha messo a disposizione dell'Asl Bt.Il servizio sarà attivo dai prossimi giorni.Questa struttura consentirà di accelerare l'esecuzione dei tamponi disposti dalle autorità sanitarie, velocizzando le diagnosi e gli esiti di negativizzazione e quindi consentire di uscire dall'isolamento tempestivamente in casi di esito negativo del test.Il servizio drive-through sarà attivo tramite prenotazione dell'azienda sanitaria locale e consentirà di sottoporsi al tampone senza scendere dalla propria auto, quindi in totale sicurezza e comodità.