Lisa Manosperti e Badrya Razem
Lisa Manosperti e Badrya Razem
Eventi e cultura

"Alma Donna", stasera al Beltrani Lisa Manosperti e Badrya Razem

Due voci, mille emozioni. Nella magica Corte Davide Santorsola di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, un concerto che celebra la forza creativa delle donne nella musica, tra tradizione e innovazione

Trani - domenica 24 agosto 2025 8.48 Comunicato Stampa
Domenica 24 agosto, presso la Corte Davide Santorsola di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, si terrà l'evento "Alma Donna – Le donne che hanno segnato la storia della musica". L'appuntamento, con inizio alle ore 21:00, è un concerto-evento che celebra il ruolo della voce femminile come strumento di cambiamento e resilienza. Protagoniste della serata saranno le cantanti Lisa Manosperti, nota al pubblico per la sua partecipazione a The Voice Senior, e Badrya Razem, artista italo-algerina apprezzata per la sua vocalità che fonde jazz e suggestioni mediterranee. Saranno accompagnate da un trio di musicisti: Michele Campobasso al pianoforte, Giovanni Astorino al violoncello e Giovanni Chiapparino alle percussioni.
Il progetto "Alma Donna" si propone come un viaggio musicale ed emotivo che, attraverso un repertorio che spazia tra tradizione e innovazione, omaggia le grandi figure femminili della musica e invita a una riflessione sul ruolo della donna nell'arte e nella società.
Palazzo Beltrani "Alma Donna"
  • Palazzo Beltrani
Altri contenuti a tema
Domenico Cartago a Palazzo delle Arti Beltrani con “Seabed” Domenico Cartago a Palazzo delle Arti Beltrani con “Seabed” Il pianista ha eseguito le sue composizioni nel concerto di ieri sera in corte “Davide Santorsola”
Antonio Decaro si racconterà a Trani il prossimo 27 agosto: "La politica si fa vicino alle persone" Antonio Decaro si racconterà a Trani il prossimo 27 agosto: "La politica si fa vicino alle persone" L'ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare presenterà il suo libro "Vicino" a Palazzo Beltrani, in un incontro che esplorerà il rapporto tra impegno civile e quotidianità
Puglia in danza a Trani : un festival che unisce arte, cultura e territorio Puglia in danza a Trani : un festival che unisce arte, cultura e territorio Dal Festival Città di Danza alla crescita di una comunità artistica consapevole, il racconto di chi ha trasformato la danza in patrimonio culturale e sociale
Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani L'unica data pugliese del tour per gli 80 anni di Ivan Graziani incanta il pubblico, con il figlio Filippo che dimostra come l'universo del cantautore sia più vivo e attuale che mai
"Un bastardo venuto dal sud", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano "Un bastardo venuto dal sud", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano Palazzo Beltrani si è acceso, grazie a Fabio Cursio Giacobbe, Carla Bavaro a Alberto Iovene, per un recital che ha raccontato il "Califfo" uomo dietro la leggenda, omaggiando il compianto regista Pietro Genuardi
A Ferragosto il mito di Califano rivive per incantare Palazzo delle Arti Beltrani con: "Un bastardo venuto dal sud" A Ferragosto il mito di Califano rivive per incantare Palazzo delle Arti Beltrani con: "Un bastardo venuto dal sud" Nella notte più calda dell’estate, un omaggio teatrale potente interpretato da Fabio Cursio Giacobbe che fonderà parole e musica per raccontare un uomo che non aveva bisogno di morire per diventare leggenda
Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin Attualità Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin La mostra “Storie di Puglia. Fotografie dall'Archivio Gianni Berengo Gardin”, a cura di Alessia Venditti, sarà nuovamente visitabile dal 10 agosto
22 Grande successo per il “Trani 2.0 Music Show” a Palazzo delle Arti Beltrani Grande successo per il “Trani 2.0 Music Show” a Palazzo delle Arti Beltrani La terza edizione dello show si è tenuta in Corte “Davide Santorsola”. Il format, ormai consolidato, punta a crescere
"Meglio stasera! ": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino
24 agosto 2025 "Meglio stasera!": arriva a Trani lo show di Stefano De Martino
Domenico Cartago a Palazzo delle Arti Beltrani con “Seabed”
24 agosto 2025 Domenico Cartago a Palazzo delle Arti Beltrani con “Seabed”
Antonio Decaro si racconterà a Trani il prossimo 27 agosto: "La politica si fa vicino alle persone "
24 agosto 2025 Antonio Decaro si racconterà a Trani il prossimo 27 agosto: "La politica si fa vicino alle persone"
Fondazione SECA, oggi in scena a Trani "Actor Dei ", la prima opera musical su Padre Pio
24 agosto 2025 Fondazione SECA, oggi in scena a Trani "Actor Dei", la prima opera musical su Padre Pio
Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini "
24 agosto 2025 Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini"
35
Il musicista tranese Enrico Palmieri alla corte di Madonna
23 agosto 2025 Il musicista tranese Enrico Palmieri alla corte di Madonna
Promozione, ecco i calendari: esordio casalingo contro la Virtus Andria per la Soccer Trani
23 agosto 2025 Promozione, ecco i calendari: esordio casalingo contro la Virtus Andria per la Soccer Trani
A Trani torna la sagra del panzerotto con pizzica e festa comunitaria
23 agosto 2025 A Trani torna la sagra del panzerotto con pizzica e festa comunitaria
Decaro: "Presidente libero ". Replica di Mino Di Lernia, Segretario Regionale di Sinistra Italiana: "Nessun veto, la questione è elettorale "
23 agosto 2025 Decaro: "Presidente libero". Replica di Mino Di Lernia, Segretario Regionale di Sinistra Italiana: "Nessun veto, la questione è elettorale"
Dieta e qualità del sonno
23 agosto 2025 Dieta e qualità del sonno
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.