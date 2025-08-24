"Alma Donna", stasera al Beltrani Lisa Manosperti e Badrya Razem

Domenica 24 agosto, presso la Corte Davide Santorsola di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, si terrà l'evento "Alma Donna – Le donne che hanno segnato la storia della musica". L'appuntamento, con inizio alle ore 21:00, è un concerto-evento che celebra il ruolo della voce femminile come strumento di cambiamento e resilienza. Protagoniste della serata saranno le cantanti Lisa Manosperti, nota al pubblico per la sua partecipazione a The Voice Senior, e Badrya Razem, artista italo-algerina apprezzata per la sua vocalità che fonde jazz e suggestioni mediterranee. Saranno accompagnate da un trio di musicisti: Michele Campobasso al pianoforte, Giovanni Astorino al violoncello e Giovanni Chiapparino alle percussioni.Il progetto "Alma Donna" si propone come un viaggio musicale ed emotivo che, attraverso un repertorio che spazia tra tradizione e innovazione, omaggia le grandi figure femminili della musica e invita a una riflessione sul ruolo della donna nell'arte e nella società.