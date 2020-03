Amet, nuova regolamentazione accessi: pagamenti delle fatture in ordine alfabetico

L'Amet SpA comunica che, a fronte delle recenti disposizioni governative e sanitarie in merito al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, ha deciso di disciplinare l'accesso del Clienti nel seguente modo.Le fatture scadenti il 16/03/2020 potranno essere pagate, senza addebito di interessi moratori, entro il:a. 18/03/2020 per le fatture aventi intestazione del contratto inizianti con le lettere da A a C compresob. 23/03/2020 per le fatture aventi intestazione del contratto inizianti con le lettere da D a F compresoc. 26/03/2020 per le fatture aventi intestazione del contratto inizianti con le lettere da G a O compresod. 31/03/2020 per le fatture aventi intestazione del contratto inizianti con le lettere da P a Z compresoInoltre, a partire dal 09/03/2020, l'accesso alle aree degli uffici commerciali è consentito nella misura massima di 10/12 persone per volta sino a nuova comunicazione (cfr Allegato 1 DPCM 04/03/2020).Il personale di Vigilanza interno gestirà il transito di quanto disposto.