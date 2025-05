Amet Trani: Titoli di viaggio gratuiti per Invalidi Civili e Disabili

Amet S.p.A. di Trani annuncia l'avvio dell'emissione dei titoli di viaggio gratuiti agli invalidi civili e ai disabili che ammessi rientrati nei casi previsti dalla legge ne abbiano diritto.L'emissione è resa possibile grazie alle risorse stanziate dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 30, comma 3 della L.R. 18/2002, permette ai cittadini in possesso di idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità, attestante un'invalidità non inferiore all'80%, di viaggiare gratuitamente sulla rete di trasporto pubblico locale gestita dalla Società tranese.Di seguito le modalità di richiesta e ritiro del titolo di viaggio:Gli aventi diritto possono formalizzare la richiesta recandosi presso gli Uffici Trasporti di Amet S.p.A., dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, muniti di:Documento d'identità validoDocumentazione attestante l'invalidità (certificazione rilasciata dalla competente autorità)Una foto formato tesseraIdonea attestazione medico sanitaria o di servizio (per rilascio abbonamenti) Si precisa che il soddisfacimento delle richieste avverrà mediante erogazione a sportello e, sebbene senza limiti temporali, esclusivamente fino ad esaurimento delle risorse stanziate dalla Regione Puglia.Amet S.p.A. invita gli interessati a recarsi presso i propri uffici per usufruire di questa opportunità.