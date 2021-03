"Amici del mare", grandi pulizie in zona Castello: 40 kg di rifiuti

Erano in una dozzina oggi i volontari de "Gli amici del mare" che si sono dedicati a ripulire il tratto di costa all'altezza del nostro castello Svevo.Risultati: 440 kg di rifiuti, in gran parte ferrosi, decine di sacchi di spazzatura ai piedi di uno dei monumenti più belli e suggestivi di Puglia, lì , proprio in riva al mare.Tra i rifiuti è apparso anche un fregio antico che verrà esaminato da esperti per individuarne l'origine: ma l'idea di aver trovato un piccolo tesoro non consola dalla constatazione della nostra inciviltà.Lo "stupor mundi", Federico II, che 800 anni fa ha provato a diffondere cultura, oggi se ne stupirebbe con dolore.