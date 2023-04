Amiu intensifica attività di lavaggio strade in vista dell'estate

AMIU S.p.A., in collaborazione col Comune di Trani, intensifica l'attività di lavaggio strade in vista della prossima stagione estiva. Per migliorare il servizio di igiene urbana sul territorio comunale sarà in servizio, a partire da sabato 1° aprile, un secondo mezzo "lavastrade" grazie al quale si riuscirà a potenziare l'efficacia dei lavaggi stradali che interesseranno tutte le aree della città con conseguente aumento delle frequenze. Il mezzo "lavastrade" va ad implementare la flotta aziendale: si tratta del modello "Bucher Citylav 5000", è dotato di pertica di lavaggio sulla vasca, pompa alta a pressione con rampa di lavaggio orientabile."Siamo alla vigilia - affermano congiuntamente il Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro e l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano – di una nuova stagione estiva. Puntiamo sulla capacità di coniugare la massiccia presenza di persone che affollano Trani, anche grazie alla sua offerta ricettiva, con la possibilità di erogare servizi soddisfacenti. Tutto ciò passa sempre dalla necessaria collaborazione dell'intera cittadinanza che è chiamata ad avere cura dei luoghi e rispettare l'impegno ed il lavoro degli operatori di AMIU S.p.A. e di quanti si impegnano per garantire la vivibilità della città".