Amiu, pervenute 533 candidature per l'incarico di facilitatori ambientali

Mercoledì 3 giugno 2020 alle ore 12 presso la sede di AMIU S.p.A. (S.P.168 – Località Puro Vecchio) si terrà il sorteggio in seduta pubblica finalizzato all'individuazione dei facilitatori ambientali che avranno il compito distribuire i kit (attrezzature e materiale informativo), di procedere alla registrazione delle distribuzioni nel sistema informativo aziendale per ciò predisposto e fornire alla cittadinanza apposita formazione e informazione per l'avvio del servizio di raccolta differenziata "porta a porta" nel Comune di Trani. Le disponibilità pervenute, tramite la procedura telematica gestita dell'Agenzia Interinale Tempor, sono risultate in totale 533.Durante il sorteggio pubblico (al quale saranno presenti pubblici ufficiali della Polizia Locale) saranno estratti 30 nominativi oltre 50 ulteriori nominativi che saranno tenuti quale "riserva" per eventuali scorrimenti nel caso di rinunce o in sostituzione. Al termine del sorteggio il personale dell'Agenzia Interinale Tempor eseguirà la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti e l'inesistenza di situazioni di conflitto con la normativa vigente in materia di somministrazione temporanea di personale.In osservanza dell'attuale normativa inerente all'emergenza epidemiologica e nel rispetto del distanziamento sociale, potranno assistere alle attività di sorteggio un numero massimo di 60 persone che dovranno obbligatoriamente indossare, prima di accedere alle aree aziendali, i dispositivi di protezione individuale (mascherine, obbligo igienizzazione mani). Si precisa, altresì, che in ottemperanza alla normativa vigente, il personale aziendale provvederà a misurare a tutti i visitatori prima dell'ingresso in AMIU la temperatura corporea: non sarà consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori, in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°. Inoltre per consentire un agevole afflusso dei visitatori sarà possibile accedere alla sede AMIU S.p.A. a partire dalle ore 11:00. Il sorteggio si svolgerà all'interno dell'ex ricicleria in Località "Puro Vecchio" Strada Provinciale 168.L'intera attività sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook AMIU e sulla pagina Facebook della Città di Trani.