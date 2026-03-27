Prof. Marco Galiano. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Prof. Marco Galiano. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Ammnistrative Trani 2026: L'ombra del trasformismo sul "Campo Largo" di Marco Galiano

Il clima politico tranese, a poche settimane dalla presentazione ufficiale delle liste, si fa improvvisamente denso di incognite

Trani - venerdì 27 marzo 2026 11.29
Il clima politico tranese, a poche settimane dalla presentazione ufficiale delle liste per le amministrative di maggio, si fa improvvisamente denso di incognite. Se la discesa in campo del prof. Marco Galiano era stata accolta come l'elemento di sintesi capace di pacificare le diverse anime del centrosinistra, oggi quel delicato equilibrio appare messo a dura prova da manovre di corridoio che rischiano di mutare la natura stessa del progetto.

Il nodo dei "contenitori civici"
Al centro del dibattito cittadino non ci sono i programmi, ma i rumors su possibili "migrazioni" elettorali. Voci sempre più insistenti descrivono un fermento insolito all'interno di alcune liste civiche d'appoggio, che starebbero aprendo le porte a esponenti provenienti da aree politiche diametralmente opposte. Si tratterebbe di figure legate al centrodestra, alcune delle quali tuttora investite di ruoli istituzionali, pronte a un repentino cambio di casacca pur di salire sul carro del candidato favorito.

Il peso del silenzio
Questo scenario sta alimentando un visibile imbarazzo all'interno dello zoccolo duro della coalizione, pensiamo in primo luogo al Movimento5Stelle che per aderire al cosiddetto "campo largo" aveva posto condizioni di discontinuità precise. Chi ha sostenuto fin dall'inizio il profilo di Galiano come figura di alta caratura morale e civica, oggi si ritrova a dover gestire il sospetto di una "ammucchiata" elettorale priva di una reale coerenza politica. Il silenzio che avvolge i vertici della coalizione su queste manovre inizia a pesare come un macigno. In città cresce il timore che la ricerca del consenso numerico a ogni costo possa annacquare l'identità del progetto, trasformando una proposta di rinnovamento in una riedizione di vecchie logiche spartitorie. Per l'elettorato più attento ai valori della coerenza, l'eventuale ingresso di soggetti "incompatibili" rappresenterebbe un punto di rottura difficile da ricomporre.

Galiano nel ruolo di "Garante"
La palla passa ora a Marco Galiano. In qualità di candidato Sindaco e garante dell'intera coalizione, il Dirigente Scolastico è chiamato a una prova di forza politica non indifferente. La sua sfida sarà quella di tracciare un perimetro invalicabile, definendo chiaramente chi può far parte del progetto e chi, per ragioni di opportunità e storia politica, ne deve restare fuori. Il rischio, in caso di mancata chiarezza, è quello di arrivare al nastro di partenza con una coalizione numericamente forte ma politicamente fragile, minata da sospetti reciproci tra gli alleati della prima ora. Il prossimo tempo sarà decisivo per capire se prevarrà la linea della coerenza o quella del pragmatismo elettorale più spinto.

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