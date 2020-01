Anche alla Baldassarre è il tempo delle arance "anti cancro"

Raccolti i fondi per finanziare borse di studio e progetti di ricerca in campo oncologico

4 foto Arance anti cancro, Baldassarre

Da vari anni la scuola Baldassarre aderisce al progetto AIRC:"Cancro io ti boccio, con le arance della salute" per raccogliere fondi per finanziare borse di studio e progetti di ricerca in campo oncologico. Anche in questo inizio d'anno, torna l'appuntamento che permette a ragazzi e docenti dell'istituto di piazza Dante, di coniugare impegno civile, solidarietà e sensibilizzazione nei confronti della ricerca scientifica.Non solo un semplice contributo, ma una "lezione" per i ragazzi, ancora una volta protagonisti coi loro insegnanti. Tale iniziativa infatti ha coinvolto i ragazzi in una esperienza unica di volontariato con la distribuzione a scuola delle reticelle di arance, della marmellata di arance rosse, del miele di fiori di arancio. Inoltre i ragazzi hanno organizzato una "giornata della spremuta" durante la ricreazione.