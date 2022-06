Anche il Castello Svevo nel programma di "Trentadate", il festival diffuso e itinerante tra i Castelli e i musei di Puglia

C'è anche Trani con il suo Castello Svevo nella prima edizione del festival itinerante di narrazioni, voci e orchestre animato da artisti d'eccezione con musica, arte e teatro promosso dalla Direzione regionale Musei Puglia con una programmazione messa a punto in collaborazione con il Teatro Pubblico PugliesePrevisto a Trani alle 20:30 del 6 luglio "Cammelli a Barbiana", un lavoro dedicato a Don Lorenzo Milani e la sua scuola , di Francesco Niccolini e Luigi D'Elia per la regia di Fabrizio Saccomanno."Abbiamo fortemente voluto questa collaborazione per rilanciare il ruolo dei nostri musei come centri culturali di alto profilo" - ha dichiarato il direttore regionale Musei Puglia, Luca Mercuri - " siamo felici di poter offrire al territorio un'opportunità nuova, un festival di qualità che arricchisce l'offerta culturale pugliese, in un momento di grande fermento turistico. Sempre di più, i musei di Puglia emergono e si mettono alla prova come rete diffusa, radicati sul territorio come luoghi vivi, aperti e inclusivi".