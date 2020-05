Anche la Chiesa di Ognissanti riapre i battenti dopo la lunga quarantena "Covid-19"

Anche la Chiesa di Ognissanti, nota anche come la Chiesa dei Templari, riapre i battenti dopo la lunga quarantena "Covid-19", donando nuovamente ai fedeli la possibilità di un momento di preghiera. La riapertura presente anche qualche novità: oltre alla normale apertura effettuata ile il, sarà celebrata lail, iled ile laQuesto è un momento molto importante per la Chiesa Ognissanti che riporta un germoglio di speranza alla sua rinascita come sede di culto, permettendo inoltre di non disperdere i tanti sacrifici fatti anche dai Templari, custodi del Tempio da oltre 2 anni, per curare e mantenere aperta la Chiesa.Gli stessi Templari Cattolici d'Italia hanno avviato una serie di azioni (individuazione dell'ingresso e dell'uscita differenziata, igienizzante mani e disponibilità di guanti per i fedeli sprovvisti e che vorranno accedere in Chiesa, individuazione dei posti a sedere per rispettare il distanziamento sociale, ecc.) per permettere la massima attenzione in termini di sicurezza sanitaria nel pieno rispetto delle disposizioni riportate nelle linee guida. Provvederanno inoltre, con la loro continua presenza durante l'apertura, a mantenere un attento presidio affinché tali linee guida siano osservate e monitoreranno il numero dei fedeli per evitare assembramenti.