Ancora fiamme e fumo, bruciano terreni in via Martiri di Palermo

Ancora campi in fiamme, questa volta nella zona residenziale lungo via Martiri di Palermo: a fuoco le sterpaglie di alcuni terreni che si trovano fra le diverse contruzioni della zona, a ridosso delle abitazioni, con il fumo che rende l'aria irrespirabile e le fiamme che avanzano nell'erba secca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con non poche difficoltà di traffico veicolare in una zona già interessata nelle stesse ore dalla chiusura dello svincolo 16bis a causa di un incidente. Scene purtroppo quotidiane, che in questi giorni si ripetono in diverse zone della periferia cittadina dove esistono intere aree non bonificate, nonostante le ordinanze e gli avvisi.