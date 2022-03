Ancora nessuna traccia della sedia di Raffaele: "Restituitela!"

per tristezza, scoraggiamento, ma anche per la necessità di dover affrontare nuovi problemi, nuove spese, laddove da mesi si stava raggranellando davvero un euro sull'altro la somma necessaria per l'acquisto dei nuovi arti.



La voce di questo furto senza ritegno si è sparsa sui social e sui media in modo virale, suscitando sdegno e amplificando l'appello di Raffaele e dei suoi familiari, ma di tutta la comunità in fondo, a restituire la sedia a rotelle elettrica. I ladri si dovrebbero davvero mettere una mano sulla coscienza, ci sarebbe da dire: ma anche in una situazione sociale che vede inasprirsi - ora per una ragione ora per un'altra - una profonda crisi economica, un furto del genere si può pensare possa essere stato perpetrato da gente provvista anche solo di un briciolo di coscienza?





Un'ombra di scrupolo può essere mai passata dalla testa di chi ieri sera, sul tardi, approfittando della tranquillità della quartiere e del fatto che non ci fosse più gente in giro, sia riuscito a penetrare nel portone e a compiere ogni gesto, ogni atto finalizzato a prendere la sedia, ad aprire il bagagliaio di una macchina o di un furgone, non sappiamo, a introdurvela, e poi a fuggire via? Per quanto , per quanti soldi? Non c'è stato mai in queste persone il dubbio che sottraendo quel mezzo sarebbe stato come privare di nuovo Raffaele delle sue gambe?



Intanto questa mattina , come abbiamo puntualizzato ed è stato confermato sulla pagina facebook "un futuro per Raffaele" è prevista la festa con una nuova raccolta fondi, con i clown, la musica, la vendita delle colombe: il buono di una comunità capace di esprimere solidarietà, affetto, di correre insieme per un obiettivo comune .



"Vi aspettiamo questa mattina a partire dalle ore 11.00 in Piazza Repubblica, per sostenere Raffaele e passare un bel momento di festa che gli artisti ci regaleranno con il loro spettacolo.

Nonostante le avversità, il nostro Raffaele non perde il sorriso, e noi tutti ci dobbiamo impegnare affinché il suo sogno possa diventare realtà.

Vi aspettiamo numerosi... A dopo".

"Nonostante le avversità, il nostro Raffaele non perde il sorriso, e noi tutti ci dobbiamo impegnare affinché il suo sogno possa diventare realtà":la festa stamattina alle 11 in piazza ci sarà, ancora di più , a dimostrare che l'affetto, la solidarietà, la tenacia di non arrendersi anche di fronte a chi voglia rovinare tutto devono avere la meglio.Ieri Raffaele e la sua famiglia si sono chiusi in un riserbo comprensibile