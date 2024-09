Andrea Ferri eletto nella commissione permanente Pnrr e Politiche comunitarie Anci

"Ringrazio la Presidente Anci Puglia Fiorenza Pascazio per la nomina e il mio Presidente di Commissione Nicola Potenza.Non vedo l'ora di lavorare con tutti i membri della Commissione, cercando di essere sempre all'altezza del ruolo": il capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea Ferri è stato nominato nella commisione permanente PNRR e Politiche Comunitarie di Anci Puglia ( Associazione Nazionale Comuni Italiani) .Michele Scagliarini : "A nome di Fratelli d'Italia desidero esprimere vivo apprezzamento per la nomina del capogruppo Andrea Ferri quale componente della commissione permanente PNRR e Politiche Comunitarie; si tratta di un importante riconoscimento per l'impegno fin qui svolto ma soprattutto di un'opportunità utile per il territorio che oltre al PNRR può contare su PR 2021-1027 e FSC musire che insieme cubano circa 10 miliardi di finanziamenti, alcuni di quali destinati anche ai comuni.Ad Andrea Ferri i migliori auguri di buon lavoro".