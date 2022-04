Ex pizzeria "La Terrazza": Andrea Ferri (FdI) spera non diventi "un nuovo caso Lampara"

"Ci prepariamo a un nuovo caso Lampara?": il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri, così commenta le immagini della struttura, di proprietà comunale, ormai abbandonata, che ospitava dapprima la mitica pizzerie da "Felice" e poi fino a qualche mese fa "La Terrazza". Gestione conclusa, struttura lasciata all'incuria del tempo, e degli uomini.Ferri, dopo La Lampara abbandonata, depredata e distrutta, auspica che lo stesso destino non tocchi allo stabile che campeggia in piazzale Marinai d'Italia: "Spero proprio di no, ma i segnali non sono confortanti e quindi bisogna ricorrere ai ripari velocemente. Prima che la struttura sia depredata ho chiesto all'assessore Cecilia Di Lernia di provvedere ad una messa in sicurezza urgente e di decidere cosa fare della struttura. L'assessore mi ha garantito che provvederà tempestivamente alla messa in sicurezza e che si è già adoperata per il riutilizzo del bene. Nel contesto di rinascita di Colonna grazie agli interventi dei privati non è gradevole vedere ridotte così le uniche due strutture pubbliche".