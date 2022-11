Ferri replica al PD: «Se c'è una cosa a cui teniamo è essere lontani anni luce dall'azione di governo cittadino»

Parlano di "integrazione del verde urbano" ignorando lo stato in cui versa il verde comunale in ogni angolo della città, mai così pietoso. Parlano di "recupero della costa" omettendo che la stessa è merito esclusivo di qualche privato che ha diversificato i propri investimenti. Ma nessun riferimento sulle concessioni scadute da anni, sulle gare che non partono, sulle proroghe continue, su Amet, sul caso che ho sollevato in consiglio sulla Lista Bottaro Sindaco, sulla sicurezza in città, sui furti d'auto etc…



È chiaro che il PD ha una visione della città distorta e non corrispondente alla realtà, dovrebbero frequentare meno il Palazzo e girare di più per le strade di Trani».

«Se il PD ci dice di aver "perso l'ennesima occasione" vuol dire che la strada tracciata è quella giusta. Se c'è una cosa a cui teniamo è essere lontani anni luce dall'azione di governo cittadino. Personalmente quello che mi lascia stranito del comunicato non sono solo le considerazioni sul voto contrario del cdx quanto alcune lodi fatte a questa amministrazione, di cui il PD è il partito di maggioranza»: lo scrive in una nota il capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri.«Parlano di finanziamenti persi dal centrosinistra negli anni passati ma aggiornamenti sul Pinqua area ex Angelini e finanziamento per il dragaggio del porto?