Impianto di trattamento del percolato, i dubbi del consigliere Ferri

«Grandi pulizie in città! Ma far passare come attività straordinaria un'attività che invece è inserita nel contratto di servizio è una delle tante magie a cui ci hanno abituato. È una casualità che questo lavoro di maquillage arrivi a pochi giorni dal voto per approvare la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato?», se lo chiede il consigliere comunale Andrea Ferri.«Ma che senso ha realizzarlo in una città in cui si pubblicizzano dati percentuali altissimi di raccolta differenziata? Perché cedere area, controllo e ricavi dell'area su cui verrà realizzato? Perché un impianto così grande? Ma l'area in questione è stata bonificata? Se non lo sia si può realizzare un impianto su un'area compromessa? Le vigenti norme regionali in tal senso cosa prevedono? Per caso dopo che la Regione ambientalista di Vendola ci obbligò a ricevere l immondizia di tutta la Puglia colmando la discarica in pochi mesi ora la stessa ci obbliga a ricevere il percolato di tutta la Puglia? Vediamo chi in consiglio si assumerà l'onere di far chiarezza».