Angela Bini vola alto e si aggiudica il primo posto del contest nazionale dedicato a Raffaella Carrà

Angela Bini vince la terza edizione del Rumore Bim Festival, contest nazionale dedicato alla Carrà, nella sezione canto, categoria senjor. Dopo aver superato i casting in Puglia e le semifinali in Campania, arriva in finale a Bellaria (Rimini), paese natio della grande Raffaella e fra i tanti finalisti selezionati in tutta Italia entra negli ultimi cinque rimasti in gara, aggiudicandosi il primo posto, che le permetterà di registrare in un prestigioso studio discografico. Dopo il "The voice senjor", un altro successo artistico per la benemerita concittadina