Anime Colorate, doni e trattamenti di bellezza per le pazienti del reparto di Oncologia di Trani

In occasione della festa della donna la Lilt ha dato vita al progetto "Anime colorate". Con le nostre care donne guerriere abbiamo organizzato un evento presso l'ospedale di Trani, nel reparto di oncologia. Grazie al primario del reparto dot. Ferrara e alla sua equipe collaborativa e gentile, abbiamo donato alle nostre care amiche oncologiche prodotti di bellezza raccolti e donati dalla scuola Total look.La Total look ha inviato in reparto due delle sue allieve che hanno truccato le signore, dando dimostrazione di quanto è importante prendersi cura di sé stesse nonostante tutto. La signora Cristina Termine, rappresentante della categoria "parrucchieri di Trani" ha partecipato raccogliendo prodotti di bellezza con l'aiuto di professionisti del settore. Capogrosso Rossella ha donato trattamenti curativi a donne oncologiche. Questo mese sarà dedicato interamente al progetto "Anime colorate" donando tempo e dimostrazioni trucco alle nostre care guerriere per stappare un sorriso ad ognuna di loro.Abbiamo creato anche un gruppo di sostegno whatsapp, dove le donne oncologiche si raccontano in cui possono entrare tutte le donne a scopo preventivo ed informativo. Per accedere al nostro gruppo basta mandare un email con il proprio numero all'indirizzo teresalaraia84@gmail.com saranno aggiunte automaticamente per un caloroso sostegno.La nostra pagina Facebook è Lilt Trani.