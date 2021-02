Anpi Trani, in corso la campagna del rinnovo tesseramento per il 2021

La sezione Anpi Trani comunica che è in corso la campagna di rinnovo per il 2021 del tesseramento alla gloriosa associazione voluta e fondata dagli uomini della Resistenza che lottarono contro i nazifascisti nella Seconda Guerra Mondiale e restituirono al nostro Paese la libertà e l'orgoglio per i valori di solidarietà ed accoglienza, alti sentimenti propri del Dna del popolo italiano.Albert Einstein ebbe a dire: "Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti che non se ne accorgono e stanno lì a guardare". Occorre fare argine e contrastare ancora una volta l'avanzata della destra fascista e xenofoba che cavalca la paura, fomenta la paura, carpisce la paura, la trasforma in odio e si pone quale unico baluardo contro i nemici: minoranze, immigrati, diversità di etnia di religione di colore della pelle, di orientamento sessuale.Non restiamo anche noi lì a guardare! L'Anpi è la forza dei valori che può sbarrare la strada al neofascismo. L'Anpi è la forza del passato che si rinnova attraverso la nostra adesione.Per iscriversi inviare e-mail a: anpitrani75@gmail.com indicando nome, cognome, numero di telefono, orari preferiti per essere contattati a voce o disponibilià a ricevere messaggio WhatsApp.