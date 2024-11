Antonio Befano riceve la delega sindacale di valorizzazione del moscato di Trani

Il Moscato, vino prodotto dalla città di Trani, torna ad avere un suo peso specifico anche in campo politico dopo anni di sonnolenza. Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha infatti conferito al consigliere Antonio Befano una delega di specifico incarico di analisi e studio di politiche di promozione e valorizzazione del moscato di Trani, con facoltà di formulare proposte programmatiche ed operative, compresa ogni consentita iniziativa.Tra le azioni programmatiche dell'amministrazione vi è sempre stata la valorizzazione di produzioni tipiche locali, tra le quali il moscato, eccellenza nella produzione vinicola nazionale, come attestato dalla recente ribalta offerta dall'impiego, proprio di una produzione di Trani, nel banchetto ufficiale del G7 svoltosi in Puglia. "Ritenuto necessario un rinnovato impegno nella costruzione di politiche di valorizzazione di questa eccellenza e di supporto agli operatori del settore – si legge nell'atto di delega - con gli intuibili ritorni in termini di promozione turistica dell'intero territorio e delle sue bellezze naturali, artistiche ed architettoniche" il sindaco ha ritenuto che questo percorso possa essere agevolato dalla presenza di una figura di riferimento anche nell'ambito del massimo organo di indirizzo politico-amministrativo.