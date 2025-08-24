Antonio Decaro
Antonio Decaro si racconterà a Trani il prossimo 27 agosto : "La politica si fa vicino alle persone"

L'ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare presenterà il suo libro "Vicino" a Palazzo Beltrani, in un incontro che esplorerà il rapporto tra impegno civile e quotidianità

Trani - domenica 24 agosto 2025
L'ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare Antonio Decaro presenterà il suo nuovo libro, "Vicino, la politica insieme alle persone", a Trani. L'appuntamento è fissato per mercoledì 27 agosto alle ore 19:00, presso il Palazzo delle Arti Beltrani. Nel libro, Decaro ripercorrerà il suo percorso da ingegnere "prestato" alla politica, raccontando le sfide e l'impegno costante che hanno caratterizzato i suoi mandati come sindaco di Bari e presidente dell'ANCI. L'opera è una riflessione su un modo di fare politica basato sulla vicinanza, l'ascolto e l'empatia, con l'obiettivo di migliorare concretamente la vita dei cittadini.

L'evento, curato dall'Associazione Culturale "La Maria del Porto", sarà un'occasione di dialogo e confronto. A moderare l'incontro saranno la giornalista Maddalena Turanti e Rosanna Gaeta, Direttrice Artistica del Festival «I Dialoghi di Trani». La discussione affronterà i temi cruciali del nostro tempo – dalla legalità alla transizione energetica – per esplorare come l'azione politica possa rimanere ancorata ai bisogni reali delle persone. L'incontro è aperto a tutti i cittadini fino a esaurimento posti e rappresenta un'opportunità per un confronto diretto con l'autore sul futuro delle nostre città e dell'Europa.
