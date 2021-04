Antonio Loconte (Solo con Trani futura) propone l'adesione al WMF per rilanciare Trani

Presentata dal consigliere Antonio Loconte (Solo con Trani futura) una proposta avente ad oggetto l'adesione da parte del comune di Trani al "Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale: We Make Future!"In modo particolare la proposta ha ad oggetto l'adesione a due grandi progetti che il WMF organizza al fine di promuovere idee innovative applicate alla valorizzazione del territorio e la diffusione della cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità.Il primo, denominato Call for Cities "Borghi e Digitale" mira a promuovere iniziative di valorizzazione e supporto all'imprenditoria locale e alle startup; attività di formazione dedicata ai più giovani coinvolgendo le scuole con percorsi sull'utilizzo degli strumenti digitali.L'altro progetto fa riferimento, invece, agli Hub dedicati all'innovazione e alla formazione digitale nei quali si svolgeranno eventi digitali gratuiti per il territorio; presidi di riferimento per attivare servizi di assistenza e consulenza gratuita imprenditoriale alle aziende; scuole di formazione su innovazione e digital per imprese, liberi professionisti, donne e startup."La proposta - come ha precisato Loconte - rappresenta un'opportunità in un periodo storico difficile sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, e si inserisce in un percorso che vede nell'Innovazione e nel Digitale degli strumenti utili alla costruzione di un Futuro".