Aperte le iscrizioni per il corso di regia cinematografica condotto da Lucio de Candia

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Regia Cinematografica ideato e condotto da Lucio de Candia (autore e regista) e che avrà luogo ad ArkadiHub, in Via Nigrò 18, Trani (BT).Obiettivo del programma è l'acquisizione delle tecniche di base della regia cinematografica, dalla messa in scena e la composizione delle inquadrature fino alla conduzione degli attori e del set.Il corso (a numero chiuso) partirà a fine febbraio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, avrà la durata complessiva di 18 ore con cadenza mono-settimanale (2 ore a lezione) e si svilupperà attraverso lezioni frontali, analisi di scene di film ed esercitazioni pratiche finali (in interno o all'aperto).La prima parte del programma mirerà alla comprensione di cosa sia in realtà la regia, questione fondamentale in un periodo storico in cui chiunque si improvvisa film maker; la seconda sarà meno teorica e più tecnica e consisterà nella composizione delle inquadrature e nelle scelte stilistiche; infine si curerà il rapporto con gli attori in vista di esercitazioni pratiche da filmare.Info sul docente:Lucio de Candia ha studiato regia, sceneggiatura e critica cinematografica presso l'Accademia "Griffith" di Roma. Il suo ultimo lavoro, un documentario sociale/musicale dal titolo "Balkan Blues", è stato selezionato – tra gli altri - al Festival del Cinema Europeo di Lecce, al South East European Film Festival di Los Angeles e al Festival Internazionale del Documentario di Tirana ed ha ricevuto vari riconoscimenti come il Golden Spotlight Award 2016 e il primo premio nella categoria mediometraggi al FICNOVA di Madrid.In precedenza il suo "La Terra Mé" aveva già vinto vari premi tra cui quello di miglior documentario al Pazmany Film Festival di Budapest del 2014.In qualità di direttore artistico, Lucio ha curato il festival internazionale di cinema musicale Sonic Scene dal 2017 al 2020; in qualità di autore, insieme a Marta Polidoro, ha da poco ultimato la scrittura della sua prima sceneggiatura di lungometraggio di finzione per cui è stata avviata la ricerca di produzioni.Per info: 346.3331708info@luciodecandia.it.