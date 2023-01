Aperte le iscrizioni per il Festival don Bosco alla parrocchia Ss. Angeli Custodi

Riprendono, dopo due anni di stop, dovuti alla pandemia, le iscrizioni per la XXII edizione del festival don Bosco che si terrà presso la parrocchia Ss. Angeli Custodi, sabato 4 febbraio 2023 alle ore 20. Come ormai tradizione, anche questa edizione è aperta a gruppi musicali e cantanti singoli, con età superiore ai 14 anni di età. I partecipanti dovranno attenersi al tema: "Ricominciare...". La quota di iscrizione è di 5 euro a partecipante. Il bello di ricominciare a rivedere il sole, a credere nella vita, a ritornare semplici, a costruire ogni attimo, a credere all'amore e a dire ancora si alla bellezza della vita. Per info su modalità di iscrizione è possibile contattare gli organizzatori o è possibile recarsi in parrocchia dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:45. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 27 gennaio. Nel caso si raggiunge il numero massimo previsto di 15 partecipanti, possono anche essere chiuse prima.