Architetture Ardite incanta Trani: successo per l'iniziativa di Fondazione Seca nella settimana di Ferragosto

Tanti i turisti accorsi per scoprire le bellezze della Cattedrale

Trani - martedì 19 agosto 2025 12.03
*Architetture Ardite incanta Trani: successo per la rassegna nella settimana di Ferragosto*

Si è riconfermata un vero e proprio successo l'iniziativa Architetture Ardite, promossa nell'ambito del cartellone Fuori Museo 2025. Durante la settimana di Ferragosto, la manifestazione ha attratto numerosi turisti, sia locali che provenienti da altre regioni, confermando l'interesse crescente per l'offerta culturale e architettonica della città di Trani.

Il programma ha proposto visite ed esperienze guidate tra le meraviglie della Cattedrale, con un'attenzione particolare ai matronei e al maestoso campanile, autentici simboli di bellezza e ingegno. Un'iniziativa che ha saputo coniugare la valorizzazione del patrimonio storico con una narrazione coinvolgente, capace di appassionare ogni fascia d'età.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Fondazione S.E.C.A. e dal Polo Museale di Trani, che ringraziano calorosamente tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo a rendere Architetture Ardite una delle tappe culturali più apprezzate dell'estate tranese.

La rassegna si conferma così un appuntamento immancabile all'interno della programmazione estiva cittadina, valorizzando al meglio il connubio tra arte, storia e territorio.
  • Polo Museale
