Archivio di Stato e bilancio nel prossimo consiglio comunale

Si parlerà della questione legata alla sede dell'Archivio di Stato, ma anche dell'approvazione del bilancio, nel prossimo consiglio comunale, convocato per giovedì 21 aprile alle ore 10.30 in prima convocazione (seconda convocazione fissata per martedì 26 aprile, alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno.Questo l'ordine del giorno:Mozione per l'ubicazione in Trani della sede provinciale dell'Archivio di Stato (presentata dai consiglieri Di Leo, De Toma, Ferri, Cozzoli, Centrone, Branà, T. Laurora, E. Laurora, Scialandrone, Corraro, Palumbo);Mozione per l'ubicazione a Trani della sede provinciale dell'Archivio di Stato (presentata dai consiglieri Morollo, Cirillo, Cuna, Cornacchia, Di Tullo);Adozione della carta dei diritti della bambina;Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022 – 2024 e dell'elenco annuale 2022. Approvazione;Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie;Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Modifiche;Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024;Approvazione bilancio 2022-2024;Approvazione schema di regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili;Riconoscimento debito fuori bilancio afferente la sentenza n.153/2022 Corte d'Appello di Bari nel giudizio r.g. 534/2019. Integrazione.