Attualità
Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie, nuove nomine pastorali
Lo comunica l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo
Trani - martedì 30 settembre 2025 17.10 Comunicato Stampa
L'ufficio diocesano di Cancelleria, in data 30settembre, ha reso nota una "comunicazione alla Chiesa diocesana", firmata dal Cancelliere don Francesco Mastrulli, contenente le nuove nomine operate dell'Arcivescovo, di cui si porge il testo:
Si comunica che Mons. Arcivescovo ha provveduto alle seguenti nomine con decorrenza l' ottobre 2025:
- Vincenzo Grossano, osj Parroco della Parrocchia "Maria SS. Addolorata" in Margherita di Savoia, Padre Spirituale dell'omonima Confraternita e Assistente Spirituale della Sottosezione U.N.I.T.A.L.S.I. di Margherita di Savoia;
- Antonio Bongallino, b.ta Rettore del Santuario "Beata Maria Vergine del Carmine" in Trani e Padre spirituale della Confraternita omonima;
- Don Felice Musto Responsabile del Seminario Arcivescovile "Don Pasquale Uva" in Bisceglie;
- Antonio Curcio, osj Vicario parrocchiale della Parrocchia "S. Filippo Neri" in Barletta;
- Ferdimagne Pascua, osj Vicario parrocchiale della Parrocchia "S. Filippo Neri'" in Barletta;
- Rabel Edison Antohony Sahaya Johnson, omd Vicario parrocchiale della Parrocchia "Beata Maria SS. del Rosario" in San Ferdinando di Puglia;
- Enrico Moscetta, b.ta Cappellano delle Suore Angeliche di S. Paolo – Casa di riposo "Dott. G. Bassi" in Trani;
- Don Salvatore Scaringella Assistente Spirituale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio in Bisceglie.