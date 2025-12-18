Arcivescovo Leonardo DAscenzo ph Cosimo Campanella
Tempo di Avvento e di Natale, le celebrazioni presiedute dall'Arcivesco mons. D'Ascenzo

Il calendario degli appuntamenti fino al 06 gennaio 2026

Trani - giovedì 18 dicembre 2025 7.55
Tempo di Avvento e di Natale 2025/2026 ecco il calendario delle Celebrazioni e degli incontri che saranno presieduti dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo:
  • giovedì 18 dicembre 2025
ore 9.30, Bisceglie, Universo Salute-Opera Don Uva, Concerto con la partecipazione delle scuole
ore 10.30, Corato, Ospedale, Santa Messa
ore 16.30, Barletta, Mensa Caritas, Pranzo dei poveri
ore 19.00, Barletta, Prefettura, Auguri natalizi
ore 20.00, Barletta, Associazione Medici Cattolici, Auguri natalizi
  • sabato 20 dicembre 2025
ore 10.30, Bisceglie, Universo Salute-Opera Don Uva, Santa Messa con i "Beniamini"
  • domenica 21 dicembre 2025 - IV di Avvento
ore 12.00, Corato, Casa di Spiritualità Oasi Nazareth, Santa Messa nella Giornata dell'Azione Cattolica Diocesana
  • lunedì 22 dicembre 2025
ore 17.00, Trani, Curia Arcivescovile, Scambio degli auguri con i giornalisti
  • martedì 23 dicembre 2025
ore 10.30, Trani, Curia Arcivescovile, Ritiro spirituale e scambio degli auguri in Curia
ore 18.30, Trani, Parrocchia San Francesco, Santa Messa e benedizione del presepe in Piazza Libertà
  • mercoledì 24 dicembre 2025
ore 23.30, Trani, Cattedrale, Santa Messa nella Notte di Natale
  • giovedì 25 dicembre 2025 - Natale del Signore
ore 9.00, Trani, Carcere Maschile, Santa Messa
ore 12.00, Bisceglie, Santa Messa con la Caritas
  • venerdì 26 dicembre 2025 - Santo Stefano
ore 10.00, Trinitapoli, Parrocchia Santo Stefano, Santa Messa
  • sabato 27 dicembre 2025
ore 11.00, Trinitapoli, Villaggio del Fanciullo, Santa Messa e Pranzo con i poveri
  • domenica 28 dicembre 2025- Sacra Famiglia
ore 13.30, Barletta, Parrocchia Spirito Santo, Spirito Santo: Pranzo con i poveri
ore 17.00, Trani, Cattedrale, Santa Messa di chiusura diocesana dell'Anno Giubilare
  • lunedì 29 dicembre 2025
ore 20.30, Barletta, Monastero San Ruggero, Veglia di preghiera con i giovani
  • martedì 30 dicembre 2025
ore 11.00, Barletta, Monastero San Ruggero, Pontificale
  • mercoledì 31 dicembre 2025
ore 10.30, Corato, Oasi Nazareth, Santa Messa
ore 18.30, San Ferdinando di Puglia, Parrocchia B.M. SS. del Rosario, Sanata Messa di ringraziamento
  • mercoledì 1° gennaio 2026 - Maria SS. Madre di Dio
ore 11.00, Trani, Cattedrale, Santa Messa in occasione Giornata Mondiale della Pace, con la partecipazione dell'Azione Cattolica Diocesana
ore 19.00, Bisceglie, Concattedrale, Santa Messa
  • domenica 4 gennaio 2026
ore 10.00, Trani, Carcere Femminile, Santa Messa
  • lunedì 5 gennaio 2026
ore 10.00; Bisceglie, Seminario "Don Uva", Incontro con i seminaristi dell'Arcidiocesi
  • martedì 6 gennaio 2026 - Epifania del Signore
ore 19.00, Trani, Chiesa Sant'Andrea, Santa Messa con il Gruppo di Preghiera di Padre Pio
  • Mons. Leonardo D'Ascenzo
  • Arcidiocesi di Trani
