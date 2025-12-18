Religioni
Tempo di Avvento e di Natale, le celebrazioni presiedute dall'Arcivesco mons. D'Ascenzo
Il calendario degli appuntamenti fino al 06 gennaio 2026
Trani - giovedì 18 dicembre 2025 7.55
Tempo di Avvento e di Natale 2025/2026 ecco il calendario delle Celebrazioni e degli incontri che saranno presieduti dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo:
- giovedì 18 dicembre 2025
ore 10.30, Corato, Ospedale, Santa Messa
ore 16.30, Barletta, Mensa Caritas, Pranzo dei poveri
ore 19.00, Barletta, Prefettura, Auguri natalizi
ore 20.00, Barletta, Associazione Medici Cattolici, Auguri natalizi
- sabato 20 dicembre 2025
- domenica 21 dicembre 2025 - IV di Avvento
- lunedì 22 dicembre 2025
- martedì 23 dicembre 2025
ore 18.30, Trani, Parrocchia San Francesco, Santa Messa e benedizione del presepe in Piazza Libertà
- mercoledì 24 dicembre 2025
- giovedì 25 dicembre 2025 - Natale del Signore
ore 12.00, Bisceglie, Santa Messa con la Caritas
- venerdì 26 dicembre 2025 - Santo Stefano
- sabato 27 dicembre 2025
- domenica 28 dicembre 2025- Sacra Famiglia
ore 17.00, Trani, Cattedrale, Santa Messa di chiusura diocesana dell'Anno Giubilare
- lunedì 29 dicembre 2025
- martedì 30 dicembre 2025
- mercoledì 31 dicembre 2025
ore 18.30, San Ferdinando di Puglia, Parrocchia B.M. SS. del Rosario, Sanata Messa di ringraziamento
- mercoledì 1° gennaio 2026 - Maria SS. Madre di Dio
ore 19.00, Bisceglie, Concattedrale, Santa Messa
- domenica 4 gennaio 2026
- lunedì 5 gennaio 2026
- martedì 6 gennaio 2026 - Epifania del Signore