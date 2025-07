L'Arcivescovo D'Ascenzo presenta due strumenti per l'Anno Liturgico nella Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

Fonte Agensir

Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, ha presentato alla diocesi due strumenti dedicati alla riflessione e alla preghiera. Questi sussidi, curati da, hanno l'obiettivo di aiutare la comunità a "riscoprire l'anno liturgico". I due strumenti sono: il, ispirato al Concilio Vaticano II, eL'Arcivescovo ha spiegato che "per crescere in Cristo, rivivendo in pienezza il suo mistero, come comunità diocesana vogliamo riscoprire l'anno liturgico, che Egli corona con i suoi benefici" attraverso la partecipazione alla Messa domenicale e, se possibile, anche feriale. Ha definito il cammino secondo il ritmo dell'anno liturgico un "grande dono" che permette di esprimere nella vita il sacramento ricevuto nella fede.ha invitato a lasciarsi guidare dalla Chiesa, che "con la sua mirabile pedagogia nella liturgia ci accompagna, portandoci verso il Cristo che, nutrendoci con la Parola e il Pane di vita, effonde su di noi lo Spirito santo, rendendoci pellegrini di speranza". Il Sussidio per l'anno liturgico offre, per ogni giorno dell'anno liturgico – incluse le domeniche degli anni A, B, C e le Giornate nazionali e mondiali – delle "perle conciliari" che contengono riferimenti al brano biblico della liturgia.L'Arcivescovo ha invitato ad accogliere questo Supporto, in occasione del 60° anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II (8.12.1965), come "dono per camminare come Chiesa, mistero di partecipazione, comunione, missione". Ha ringraziato don Dell'Orco per il suo lavoro, volto a far "gustare i testi conciliari durante l'anno liturgico", e per le orazioni ispirate dal Magistero del Papa e dei Vescovi, offerte per "immergerci in Dio, oceano di pace' e per sentire cum Ecclesia".Dal link i due sussidi presentati dall' Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie: https://www.arcidiocesitrani.it/parole-di-accompagnamento-del-supporto-conciliare-per-lanno-liturgico-edizione-aggiornata-e-di-restate-con-gesu-nostra-speranza-e-nostro-giubileo-preghi/?fbclid=IwY2xjawLv84lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBDbGxpQTQ5Z2lDc1NBaUtaAR6K8dljS7BNCNVz8fgWV8kdr9KV8I-N7667Xe7HzI3Fukex9jQ1VWmZetj6jg_aem_hDgXyVWgT7zBYtnZS_FINQ