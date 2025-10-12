La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire. <span>Foto Credits</span>
Religioni

La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire

Oggi l'iniziativa per il quotidiano cattolico con una pagina speciale. L'Arcivescovo: "Uno sguardo di speranza sulla storia"

Trani - domenica 12 ottobre 2025 Comunicato Stampa
L'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, attraverso l'Ufficio diocesano per la cultura e le comunicazioni sociali e la Biblioteca diocesana "Arcivescovo Giovanni" di Trani, celebra domenica 12 ottobre 2025 la Giornata diocesana del Quotidiano Cattolico Avvenire, un appuntamento significativo per riscoprire il valore della buona informazione e dell'impegno cristiano nel mondo della comunicazione.

L'iniziativa, ormai tradizionale nel calendario diocesano, rappresenta un'occasione preziosa per promuovere la conoscenza e la diffusione del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, che da oltre cinquant'anni accompagna la vita ecclesiale e sociale del nostro Paese con uno sguardo di speranza, verità e attenzione ai valori evangelici. In questa giornata, Avvenire dedica una pagina speciale all'Arcidiocesi, con articoli, testimonianze e approfondimenti che raccontano il cammino pastorale in atto e le esperienze di fede e solidarietà che animano il territorio.

L'invito, rivolto a tutti i fedeli, è quello di richiedere la propria copia in edicola e di riservare un momento alla lettura e alla riflessione su ciò che Avvenire offre ogni giorno: un'informazione attenta, etica e profondamente radicata nella Dottrina Sociale della Chiesa. Sulla pagina diocesana che sarà pubblicata sull'edizione del giorno 12 ottobre, l'Arcivescovo mons. D'Ascenzo, tra l'altro, afferma: «Avvenire nello scenario qui brevemente descritto si cala nella storia di tutti i giorni e nelle pieghe in cui essa si dipana, leggendola e raccontandola secondo lo sguardo, carico di senso, di possibilità e di speranza che è il Vangelo».
