Gli auguri di Pasqua dall'Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie

Auguro a tutta la comunità diocesana una Santa Pasqua, un incontro con il Signore Gesù morto e risorto per noi, con il cuore colmo di speranza e di gioia.Auguro a tutti di poter vivere così come Papa Francesco ci ha consigliato, ci ha proposto con la sua lettera all'inizio della Santa Quaresima, che possiamo camminare, possiamo crescere nella nostra vita fondandola sui valori del Vangelo, ma possiamo farlo insieme.Dunque camminiamo insieme perché lo sappiamo bene e camminare in solitudine non ci porta da nessuna parte e la solitudine è un brutto virus che vogliamo tenere lontano da noi.Camminiamo insieme, concludeva Papa Francesco, nella speranza e lo sappiamo bene anche qui la speranza ha un nome preciso ed è il nome di Gesù, il Signore risorto per noi. Camminiamo insieme nella speranza dunque con il cuore colmo di gioia. Auguri, auguri a tutti di una Santa Pasqua.