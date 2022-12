Argentina Campione del Mondo: si chiudono con una partita straordinaria i mondiali più discussi e fuori stagione della storia

Alla fine di una partita bellissima, davvero al cardiopalma fino all'ultimo rigore, ha vinto l'Argentina: e con l'Argentina ha vinto non solo una squadra straordinaria ma anche un campione, Leo Messi, che dopo sette palloni d'oro aveva sognato per il suo paese questo grande trofeo; e ancora, ha vinto un campione che non c'è più ma che è stato incredibilmente presente tra gli spalti nelle bandiere, nelle immagini, nel cuore dei tifosi: Diego Armando Maradona.E infine ha vinto un paese del Sud del mondo per il quale alla fine noi italiani - o quantomeno forse la gran parte - ha fatto il tifo in questa emozionantissima finale. Festeggiamenti anche a Trani tra i tifosi del Napoli che all'Argentina restano legati in modo particolare per quei nodi indissolubili di affetto con l'indimenticabile Diego Armando Maradona.Questo Trionfo è per un paese con gravi difficoltà economiche come l'Argentina una sorta di riscatto sociale: oltretutto, come nel Brasile, il legame con il calcio è profondo, ancestrale.E nelle scene così vicine a quelle che sarebbero state di noi italiani - abbracci dalla mamma di Messi - che ha vinto anche il titolo come miglior giocatore del Mondiale - e figlioletti in campo con la maglia bianco celeste, ci siamo commossi davvero in tanti.Si chiudono così i mondiali forse tra i più discussi della storia per via delle questioni di diritti umani violati per la costruzione degli Stati nel Quatar e le vicende di corruzione a esse annesse.